МИД России назвал «далеко не очевидной» возможность переговоров с США по стратстабильности
По его словам, спекуляции на тему перспектив стратегического диалога с США являются «неблагодарным делом».
«Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учётом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — заявил Рябков в интервью «Известиям».
Российский дипломат добавил, что Москва следит за заявлениями Вашингтона по тематике стратегической безопасности, но остаётся неясным, что стоит за данными высказываниями.
Ранее посольство России в США напомнило, что договор СНВ-III истекает через 3,5 года, при этом никаких конкретных предложений о возобновлении двустороннего диалога по стратегической стабильности от Вашингтона не поступало.