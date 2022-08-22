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МИД России назвал «далеко не очевидной» возможность переговоров с США по стратстабильности

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Возможность переговоров России и США по стратегической безопасности на данный момент является «далеко не очевидной» из-за агрессивной политики Вашингтона. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, спекуляции на тему перспектив стратегического диалога с США являются «неблагодарным делом».

«Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учётом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — заявил Рябков в интервью «Известиям».

Российский дипломат добавил, что Москва следит за заявлениями Вашингтона по тематике стратегической безопасности, но остаётся неясным, что стоит за данными высказываниями.

Ранее посольство России в США напомнило, что договор СНВ-III истекает через 3,5 года, при этом никаких конкретных предложений о возобновлении двустороннего диалога по стратегической стабильности от Вашингтона не поступало.

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