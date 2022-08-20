Посольство России: от США не было предложений о диалоге по стратегической стабильности

Посольство России в США напомнило, что договор СНВ-III истекает через 3,5 года, при этом никаких конкретных предложений о возобновлении двустороннего диалога по стратегической стабильности от Вашингтона не поступало.

«В своих посланиях к участникам Обзорной конференции по ДНЯО 1 августа Владимир Путин и Джо Байден подтвердили приверженность режиму ДСНВ. При этом американский президент заявил о готовности немедленно приступить к переговорам о новых рамках контроля над вооружениями. Однако никаких конкретных предложений о возобновлении двустороннего диалога по стратегической стабильности от Вашингтона не поступало», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало, подчеркнули дипломаты.

«Особенно с учётом того, что Вашингтон в инициативном порядке «заморозил» запущенные в 2021 году стратконсультации. Самое главное — любое взаимодействие в сфере контроля над вооружениями должно вестись», — заявило посольство.

Также посольство России в США назвало лукавством заявления Госдепа о том, что санкции не препятствуют российским инспекторам проводить проверки на американской территории в рамках двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.

1 августа Байден заявил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-III, истекающий в 2026 году.