Посольство России: санкции США мешают инспекторам проводить проверки в рамках ДСНВ

Посольство России в США назвало лукавством заявления Госдепа о том, что санкции не препятствуют российским инспекторам проводить проверки на американской территории в рамках двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.

Как напомнили в посольстве, инспекционная деятельность по Договору о СНВ приостановлена с начала 2020 года по согласию сторон из-за пандемии COVID-19.

«Сохраняющиеся проблемы связаны с введёнными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничительными мерами. Заявление Госдепа о том, что санкции не препятствуют нашим инспекторам проводить проверки на американской территории, — лукавство», — говорится в сообщении.

Так, между США и Россией прервано прямое авиационное сообщение, а союзники Вашингтона закрыли своё воздушное пространство для транзитных полётов и технических остановок российских самолётов, доставляющих инспекторов в США.

«Членам наших инспекционных групп и лётных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз. У американской стороны всех этих проблем нет. В результате Вашингтон получает очевидное преимущество», — заявила дипмиссия.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохранении сложностей для проведения инспекций российской стороной.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.