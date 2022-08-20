Посольство России: санкции США мешают инспекторам проводить проверки в рамках ДСНВ
- РИА Новости
Как напомнили в посольстве, инспекционная деятельность по Договору о СНВ приостановлена с начала 2020 года по согласию сторон из-за пандемии COVID-19.
«Сохраняющиеся проблемы связаны с введёнными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничительными мерами. Заявление Госдепа о том, что санкции не препятствуют нашим инспекторам проводить проверки на американской территории, — лукавство», — говорится в сообщении.
Так, между США и Россией прервано прямое авиационное сообщение, а союзники Вашингтона закрыли своё воздушное пространство для транзитных полётов и технических остановок российских самолётов, доставляющих инспекторов в США.
«Членам наших инспекционных групп и лётных экипажей чинятся препятствия в получении транзитных виз. У американской стороны всех этих проблем нет. В результате Вашингтон получает очевидное преимущество», — заявила дипмиссия.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по ДСНВ стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни при сохранении сложностей для проведения инспекций российской стороной.
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.