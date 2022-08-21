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Американский актёр Сорбо призвал перестать помогать Украине деньгами

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Американский актёр Кевин Сорбо, известный зрителю по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал прекратить финансовую помощь Украине.

«Перестаньте отправлять деньги Украине», — написал он в Twitter.

19 августа американский президент Джо Байден распорядился о выделении Киеву пакета военной помощи на $775 млн.

Кроме того, в Пентагоне рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые позволили бы изменить ситуацию на поле боя на юго-востоке страны.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.

Украине оказывают помощь ещё около 50 стран, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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