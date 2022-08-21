На Кубе выявили первый случай инфицирования оспой обезьян

На территории Кубы медики зарегистрировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как сообщает портал Cubadebate со ссылкой на данные Минздрава, инфицированным является турист из Италии, прибывший в страну 15 августа.

У пациента появились симптомы заболевания через два дня, он находится в критическом состоянии. Анализы подтвердили факт инфицирования.

Ранее в Индонезии сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 92 странах выявлено 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.