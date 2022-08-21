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На Кубе выявили первый случай инфицирования оспой обезьян

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На территории Кубы медики зарегистрировали первый случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как сообщает портал Cubadebate со ссылкой на данные Минздрава, инфицированным является турист из Италии, прибывший в страну 15 августа.

У пациента появились симптомы заболевания через два дня, он находится в критическом состоянии. Анализы подтвердили факт инфицирования.

Ранее в Индонезии сообщили о первом случае заболевания оспой обезьян.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 92 странах выявлено 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

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