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В Индонезии зафиксирован первый случай оспы обезьян

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В Индонезии зафиксирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения страны Мохаммад Сиахрил.
В Индонезии зафиксирован первый случай оспы обезьян
  • РИА Новости

«Сегодня у нас есть первый официально подтверждённый случай заболевания оспой обезьян. Пациент — молодой человек 27 лет, проживающий в Джакарте. Положительный результат его ПЦР-теста был получен вчера ночью», — приводит его слова национальное агентство ANTARA.

Как сообщается, состояние пациента не требует стационарного лечения.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 92 странах выявлено 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.

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