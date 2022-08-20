В Индонезии зафиксирован первый случай оспы обезьян
- РИА Новости
«Сегодня у нас есть первый официально подтверждённый случай заболевания оспой обезьян. Пациент — молодой человек 27 лет, проживающий в Джакарте. Положительный результат его ПЦР-теста был получен вчера ночью», — приводит его слова национальное агентство ANTARA.
Как сообщается, состояние пациента не требует стационарного лечения.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 92 странах выявлено 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян.