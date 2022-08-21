В Венгрии обвинили глобальные корпорации в намерении создать «Штаты ЕС без суверенитета»
«Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский Союз в Соединенные Штаты Европы, в такую федерацию и даже скорее империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС... потеряли бы самоопределение и свободу действий», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кёвера, это необходимо для того, чтобы частные корпорации приобретали все необходимые материальные и духовные ресурсы стран — членов ЕС.
«Народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, всё, что они приобрели в прошлом», — заключил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что США уже добились своей цели, ослабив Европу и убрав её из числа своих конкурентов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.