Частные глобальные корпорации стремятся к превращению Евросоюза в «Соединённые Штаты Европы» без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

«Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский Союз в Соединенные Штаты Европы, в такую федерацию и даже скорее империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС... потеряли бы самоопределение и свободу действий», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кёвера, это необходимо для того, чтобы частные корпорации приобретали все необходимые материальные и духовные ресурсы стран — членов ЕС.

«Народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, всё, что они приобрели в прошлом», — заключил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что США уже добились своей цели, ослабив Европу и убрав её из числа своих конкурентов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.