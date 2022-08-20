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France Info: полки магазинов в России полностью укомплектованы разными товарами

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Полки российских магазинов полностью укомплектованы продовольствием, несмотря на санкции Запада. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина, сообщает французский телеканал France Info.
France Info: полки магазинов в России полностью укомплектованы разными товарами
  • Gettyimages.ru

«Зайти в супермаркет в Москве — то же самое, что оказаться в любом другом западном магазине. Полки хорошо укомплектованы»,  — говорится в репортаже.

Дефицита, «которого опасались некоторые россияне», не произошло, сообщает телеканал.

«Есть товары, которые исчезли, но их заменили», — сказал французскому журналисту россиянин.

Другой человек из репортажа отметил: «Не буду врать, здесь есть всё».

Французский телеканал France 2 также опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.

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