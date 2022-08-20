France Info: полки магазинов в России полностью укомплектованы разными товарами
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«Зайти в супермаркет в Москве — то же самое, что оказаться в любом другом западном магазине. Полки хорошо укомплектованы», — говорится в репортаже.
Дефицита, «которого опасались некоторые россияне», не произошло, сообщает телеканал.
«Есть товары, которые исчезли, но их заменили», — сказал французскому журналисту россиянин.
Другой человек из репортажа отметил: «Не буду врать, здесь есть всё».
Французский телеканал France 2 также опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.