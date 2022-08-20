France Info: полки магазинов в России полностью укомплектованы разными товарами

Полки российских магазинов полностью укомплектованы продовольствием, несмотря на санкции Запада. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина, сообщает французский телеканал France Info.

«Зайти в супермаркет в Москве — то же самое, что оказаться в любом другом западном магазине. Полки хорошо укомплектованы», — говорится в репортаже.

Дефицита, «которого опасались некоторые россияне», не произошло, сообщает телеканал.

«Есть товары, которые исчезли, но их заменили», — сказал французскому журналисту россиянин.

Другой человек из репортажа отметил: «Не буду врать, здесь есть всё».

Французский телеканал France 2 также опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.