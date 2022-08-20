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СМИ во Франции рассказали о способности России противостоять санкциям

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Французский телеканал France 2 опубликовал видеосюжет, в котором рассказал о том, как Россия успешно противостоит западным санкциям.

Как отмечает телеканал, некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям со стороны Запада.

По словам французского корреспондента, уже прошло полгода после введения западных рестрикций, однако многим российским компаниям удалось обойти ограничения.

«Пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам — это реальность», — отметил он.

Вместе с этим отмечается, что проблемы есть в авиационной отрасли, где, например, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолётов взять запчасти из других.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT предложение Таллина к Еврокомиссии ввести восьмой расширенный пакет санкций против России.

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