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Политолог Мезюхо не исключил возможность введения восьмого пакета санкций ЕС против России

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT предложение Таллина к Еврокомиссии ввести восьмой расширенный пакет санкций против России.
Политолог Мезюхо не исключил возможность введения восьмого пакета санкций ЕС против России
  • Gettyimages.ru
  • © FrankyDeMeyer

Комментируя возможность принятия такого пакета санкций, Мезюхо отметил, что не исключает никаких сценариев.

«Потому что не в Европе принимаются решения по поводу визовых ограничений россиян и других новых экономических, политических санкций. Понятно, что в ЕС нет единства по поводу нового пакета санкций в отношении России, но ведь не было единства и по предыдущим — все эти санкции всегда продавливали американцы», — подчеркнул политолог.

Ранее в МИД Эстонии предложили Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России.

Глава министерства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллин намерен добиться политического консенсуса во всём шенгенском визовом пространстве для введения санкций против всех граждан России.

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