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В МИД Эстонии предложили Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

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Таллин предложил Еврокомиссии ввести восьмой расширенный пакет санкций против России, следует из заявления МИД Эстонии.
В МИД Эстонии предложили Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © iantfoto

«Эстония хотела бы увидеть расширение экономических, энергетических и торговых санкций, а также дополнение санкционного списка физлицами и юрлицами. Эстония также хотела бы значительного расширения санкций в отношении поездок российских граждан», — говорится в заявлении ведомства.

Глава эстонского МИД Урмаса Рейнсалу подчеркнул, что Таллин намерен добиться политического консенсуса во всём шенгенском визовом пространстве для введения санкций против всех граждан России.

«Я призываю правительства других европейских стран... остановить поездки граждан России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

В Эстонии также назвали проблемой выданные россиянам другими странами ЕС визы.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.

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