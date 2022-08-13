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Захарова прокомментировала заявление Каллас о поездках россиян в Европу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о поездках россиян в Европу, перечислила европейские привилегии.
Захарова прокомментировала заявление Каллас о поездках россиян в Европу
  • РИА Новости

«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова также поблагодарила эстонского премьера за «введённое в оборот словечко».

Кроме того, официальный представитель российского МИД в качестве примера сослалась на новость о том, что магазины в Париже начали штрафовать за открытые двери при включённом кондиционере.

Ранее сообщалось, что Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.

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