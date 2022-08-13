Захарова прокомментировала заявление Каллас о поездках россиян в Европу
- РИА Новости
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Захарова также поблагодарила эстонского премьера за «введённое в оборот словечко».
Кроме того, официальный представитель российского МИД в качестве примера сослалась на новость о том, что магазины в Париже начали штрафовать за открытые двери при включённом кондиционере.
Ранее сообщалось, что Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу.
По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.