Макрон призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников быть готовыми заплатить цену за свободу, выступая в коммуне Борм-ле-Мимоза по случаю освобождения южной части страны от нацистов.

«Я думаю о нашем народе, которому потребуются стойкость, чтобы встретить грядущие времена, противостоять неуверенности. Необходимо быть готовым заплатить цену за нашу свободу и наши ценности», — цитирует его ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции, которые вводит Евросоюз против России, вредят странам Европы.