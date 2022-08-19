В Чехии заявили, что получат первые боевые вертолёты от США в конце 2023 года

В Чехию уже к концу 2023 года могут прибыть первые подаренные США восемь вертолётов, заявила глава чешского Минобороны Яна Чернохова.

«Первые из восьми вертолётов, которые США намерены подарить Чехии, должны прибыть в республику уже в конце 2023 года, сейчас они находятся на Гавайях», — приводит её слова РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о шести боевых и двух транспортных вертолётах.

Тем временем в Пентагоне анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар ранее раскритиковал мировых лидеров, в том числе американского президента Джо Байдена, за оказание военной помощи Украине.