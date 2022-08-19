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В Чехии заявили, что получат первые боевые вертолёты от США в конце 2023 года

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В Чехию уже к концу 2023 года могут прибыть первые подаренные США восемь вертолётов, заявила глава чешского Минобороны Яна Чернохова.
В Чехии заявили, что получат первые боевые вертолёты от США в конце 2023 года
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Первые из восьми вертолётов, которые США намерены подарить Чехии, должны прибыть в республику уже в конце 2023 года, сейчас они находятся на Гавайях», — приводит её слова РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о шести боевых и двух транспортных вертолётах. 

Тем временем в Пентагоне анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар ранее раскритиковал мировых лидеров, в том числе американского президента Джо Байдена, за оказание военной помощи Украине.

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