Макрон планирует в ближайшие дни вновь обсудить с Путиным отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Об этом сообщил Елисейский дворец.
В коммюнике говорится, что Макрон в разговоре с Путиным выразил озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС.
Также французский лидер отметил необходимость отправки на станцию в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ.
«Президенты вновь переговорят в ближайшие дни по данному вопросу после консультаций на уровне экспертов и до развёртывания этой миссии», — цитирует сообщение ТАСС.
В свою очередь президент России рассказал французскому коллеге о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.
В Кремле сообщили, что лидеры России и Франции отметили важность отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.