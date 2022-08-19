Макрон планирует в ближайшие дни вновь обсудить с Путиным отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшие дни вновь обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

В коммюнике говорится, что Макрон в разговоре с Путиным выразил озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС.

Также французский лидер отметил необходимость отправки на станцию в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ.

«Президенты вновь переговорят в ближайшие дни по данному вопросу после консультаций на уровне экспертов и до развёртывания этой миссии», — цитирует сообщение ТАСС.

В свою очередь президент России рассказал французскому коллеге о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.

В Кремле сообщили, что лидеры России и Франции отметили важность отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.