Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата
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«Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в заявлении ведомства.
В апреле Румыния приняла решение выслать 10 сотрудников посольства России в Бухаресте.
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.