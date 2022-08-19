Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата

В МИД Румынии заявили об объявлении одного из сотрудников посольства России в Бухаресте персоной нон грата и обязали его покинуть страну в течение недели.

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«Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в заявлении ведомства. В апреле Румыния приняла решение выслать 10 сотрудников посольства России в Бухаресте. Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.