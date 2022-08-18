Посол России Феоктистов: Аргентина не приемлет антироссийские санкции

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Аргентина по-прежнему категорически не приемлет введённые западными странами антироссийские санкции.

«Аргентина по-прежнему категорически не приемлет антироссийские санкции как на политическом уровне, понимая, что они нелегитимны и не могут способствовать урегулированию споров между государствами, так и с точки зрения того же продовольственного кризиса понимают, что санкции только обостряют ещё эту проблему», — цитирует его ТАСС.

По его словам, аргентинская сторона занимает взвешенную позицию по поводу ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика подписали декларацию, в которой отказались поддержать позицию американских стран по Украине.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».