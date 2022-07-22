Болсонару: Бразилия не намерена присоединяться к санкциям против России

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Президент Бразилии Жаир Болсонару утверждает, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».
Болсонару: Бразилия не намерена присоединяться к санкциям против России
  • Gettyimages.ru
  • © Andressa Anholete

«Если бы мы не поддерживали баланс, как вы думаете, как мы смогли бы получить удобрения, которые так необходимы Бразилии?» — сказал он Bloomberg.

По словам президента, власти Бразилии ведут переговоры с некоторыми странами о закупках дизельного топлива со скидкой. Однако, о каких странах идёт речь, не уточняется, пишет Интерфакс.

В июле Болсонару рассказал, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.

Как писала гонконгская газета South China Morning Post, президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран.

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