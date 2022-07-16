SCMP: Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран

Президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран, пишет гонконгское издание South China Morning Post.

По мнению автора материала, Путин заручился поддержкой развивающихся стран и сломал программу Запада по вопросу Украины.

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — говорится в статье.

Автор добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров на встрече G20 провёл «душевный разговор» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

7 июля Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов «и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», сообщили в МИД России.

Министр обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте.