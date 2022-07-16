SCMP: Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран

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Президент России Владимир Путин смог получить поддержку развивающихся стран, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
SCMP: Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран
  • РИА Новости

По мнению автора материала, Путин заручился поддержкой развивающихся стран и сломал программу Запада по вопросу Украины.

«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — говорится в статье.

Автор добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров на встрече G20 провёл «душевный разговор» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.

7 июля Сергей Лавров во время официального званого ужина глав МИД G20 в Индонезии провёл ряд двусторонних контактов «и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих», сообщили в МИД России.

Министр обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте.

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