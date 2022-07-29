Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию американских стран по Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать позицию американских стран по Украине, следует из принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA) декларации.

«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — цитирует ТАСС декларацию.

Мексиканская сторона заявила, что ситуация на Украине находится вне компетенции CDMA и присоединяется к позиции Аргентины и Бразилии по поводу ООН.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».