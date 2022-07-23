Junge Welt: страны Латинской Америки отвернулись от США из-за антироссийских санкций
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«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнёров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и в конечном счёте антикитайскому блоку провалились», — написал обозреватель издания Фредерик Шнаттерер.
Он отметил, что страны Латинской Америки заняли нейтральную позицию по ситуации на Украине.
Автор добавил, что Бразилия и Аргентина расширили торговые связи с Россией в текущем году.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит «соблюдать баланс».