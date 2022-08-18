В МИД России допустили принятие ЕС решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

Москва не исключает возможного принятия на уровне ЕС решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил замглавы департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель ЕК подтвердила информацию о том, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге обсудят визовые ограничения для всех граждан России.

По данным источника ТАСС, на встрече рассмотрят возможность изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.