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В МИД России допустили принятие ЕС решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

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Москва не исключает возможного принятия на уровне ЕС решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил замглавы департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.
В МИД России допустили принятие ЕС решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель ЕК подтвердила информацию о том, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге обсудят визовые ограничения для всех граждан России.

По данным источника ТАСС, на встрече рассмотрят возможность изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

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