NI: передача Белоруссии «Искандеров» говорит о готовности России защищать союзников

Слова российского президента Владимира Путина о возможной передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» посылают сигнал НАТО, что Москва готова защищать своих союзников. Об этом сообщила обозреватель Дебалина Гошал в статье для журнала National Interest.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием: разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.

«Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», — говорится в материале.

Гошал подчёркивает, что ситуация с передачей ракетных комплексов может оказаться выигрышной и для России, и для Белоруссии.

4 августа белорусский представитель на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что Минск не изменит своего безъядерного статуса.