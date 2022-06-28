Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.
Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием
  • © Пресс-служба Президента РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он ответил на вопрос, рассматривается ли сейчас возможность передачи Белоруссии ракет с ядерным оружием.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

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