Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче Минску ракет с ядерным оружием
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Он ответил на вопрос, рассматривается ли сейчас возможность передачи Белоруссии ракет с ядерным оружием.
«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — сказал Песков.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.