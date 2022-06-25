Путин: Россия в ближайшие месяцы передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»
- РИА Новости
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Российский государственный лидер предложил поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этой работой.
Как ранее заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, России и Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность Союзного государства, в том числе в части единой региональной системы ПВО.
В мае белорусский президент сообщил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400.