Путин: Россия в ближайшие месяцы передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М»

В ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

РИА Новости

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Российский государственный лидер предложил поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов двух стран проработать все детали, связанные с этой работой. Как ранее заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, России и Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность Союзного государства, в том числе в части единой региональной системы ПВО. В мае белорусский президент сообщил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400.