Шойгу: России и Белоруссии нужно укреплять обороноспособность Союзного государства
- РИА Новости
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.
Сегодня это становится всё более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям», говорится в сообщении.
В мае белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400.