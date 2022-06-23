Шойгу: России и Белоруссии нужно укреплять обороноспособность Союзного государства

России и Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность Союзного государства, в том числе в части единой региональной системы ПВО, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — приводит его слова пресс-служба Минобороны России.

Сегодня это становится всё более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям», говорится в сообщении.

В мае белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400.