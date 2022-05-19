Лукашенко: Белоруссия купила у России «нужное количество» С-400 и «Искандеров»

Белоруссия купила у России «нужное количество» «Искандеров» и С-400, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы купили у вас нужное количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко допустил, что к концу года в Белоруссии могут разработать ракету типа «Искандер».