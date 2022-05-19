Лукашенко допустил, что к концу года в Белоруссии могут разработать ракету типа «Искандер»

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Белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что к концу 2022 года при содействии российских специалистов в республике смогут разработать ракету типа «Искандер».
Лукашенко допустил, что к концу года в Белоруссии могут разработать ракету типа «Искандер»
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаём. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше. Мы и сами её сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придёт и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее белорусский лидер отмечал, что Россия поможет республике в сфере ракетного производства, договорённости об этом уже достигнуты.

Сотрудничество коснётся в том числе производства образца комплекса «Искандер», сообщало агентство БЕЛТА.

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