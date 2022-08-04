Представитель Белоруссии заявил, что страна не изменит безъядерного статуса

Белоруссия не изменит своего безъядерного статуса, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, Минск осознанно сделал выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием и не намерен менять позицию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.