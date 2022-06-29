Обозреватель The Hill: слова Путина о передаче Минску «Искандеров-М» насторожили Пентагон
- РИА Новости
Об этом пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.
«Это заявление Путина звучало так: «Эй, мы дадим им «Искандеры» (и, кстати, они могут нести ядерное оружие)». И все очень серьёзно относятся к этому», — сказал представитель Министерства обороны США.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием: разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии.
По его словам, данный шаг станет предметом беспокойства США и всего НАТО.