Обозреватель The Hill: слова Путина о передаче Минску «Искандеров-М» насторожили Пентагон

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Заявление президента России Владимира Путина о возможности передачи Минску ракетных комплексов «Искандер-М» вызвало опасения в Пентагоне.
Обозреватель The Hill: слова Путина о передаче Минску «Искандеров-М» насторожили Пентагон
  • РИА Новости

Об этом пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.

«Это заявление Путина звучало так: «Эй, мы дадим им «Искандеры» (и, кстати, они могут нести ядерное оружие)». И все очень серьёзно относятся к этому», — сказал представитель Министерства обороны США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием: разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии.

По его словам, данный шаг станет предметом беспокойства США и всего НАТО.

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