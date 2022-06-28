В США прокомментировали возможность размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
- AP
По его словам, данный шаг станет предметом беспокойства США и всего НАТО.
«Конечно, если Россия разместит в Белоруссии новое вооружение, включая ядерное оружие, это будет предметом беспокойства всего НАТО и США», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Салливан отметил, что в этом случае члены альянса будут учитывать новые обстоятельства при расстановке сил.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.