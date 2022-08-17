Nikkei: Россия уведомила ряд японских компаний о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Россия направила официальное уведомление ряду японских компаний о переводе проекта «Сахалина-2» новому оператору.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание Nikkei.

Отмечается, что речь идёт о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, закупающих газ с «Сахалина-2».

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Согласно документу, оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменён на новое юрлицо — российское.

Правительство России опубликовало постановление о создании ООО «Сахалинская энергия», которое станет оператором СРП «Сахалин-2». Управляющим создаваемой компании станет Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

При этом власти Японии заявили о намерении страны сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2» после нового постановления российского правительства.