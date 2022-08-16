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В Генштабе ВС России заявили о наращивании ударного потенциала Вашингтона в АТР

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США прорабатывают возможность размещения баллистических ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
В Генштабе ВС России заявили о наращивании ударного потенциала Вашингтона в АТР
  • РИА Новости

По его словам, Пентагон наращивает численность своей группировки в регионе — к настоящему времени её численность составляет около 400 тыс. человек.

«Прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии», — цитирует Познихира РИА Новости.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе ранее выступил за расширение военного сотрудничества Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии для противостояния влиянию Китая в регионе.

Министр иностранных дел КНДР оценил новую стратегическую концепцию НАТО и заявил, что США стремятся к милитаризации Европы и превращению Азии в регион Североатлантического альянса.

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