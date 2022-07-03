Министр иностранных дел КНДР обвинил США в превращении Азии в регион НАТО

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Министр иностранных дел КНДР оценил новую стратегическую концепцию НАТО и заявил, что США стремятся к милитаризации Европы и превращения Азии в регион Североатлантического альянса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«По итогам саммита НАТО стало ещё более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путём милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трёхсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения (этой задачи. — RT)», — считает министр. 

Ранее президент Джо Байден на встрече с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и премьером Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США, Южная Корея и Япония нацелены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечению свободного и открытого Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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