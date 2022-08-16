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Путин заявил о новых возможностях борьбы с угрозами благодаря построению многополярного мира

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Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.
Путин заявил о новых возможностях борьбы с угрозами благодаря построению многополярного мира
  • РИА Новости

Об этом он сказал в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

«Подчеркну, именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них — региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность», — приводит его заявление пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, соответствующие вызовы носят глобальный характер, и «без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть».

Ранее Путин заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

В конце июня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы.

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