Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы.

«Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он сказал на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

По его словам, ни одна из сфер общественной жизни не остаётся в стороне.