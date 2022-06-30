Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы.
Медведев заявил о формировании в мире новой многополярной системы
  • РИА Новости

«Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он сказал на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

По его словам, ни одна из сфер общественной жизни не остаётся в стороне.

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