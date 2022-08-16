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В МИД Финляндии заявили о сокращении выдачи россиянам турвиз

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Финляндия сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам, заявил глава МИД республики Пекка Хаависто в эфире телеканала «Юле».
В МИД Финляндии заявили о сокращении выдачи россиянам турвиз
  • Gettyimages.ru

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам... Приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учёбе или работе», — цитирует его ТАСС.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свою территорию.

Канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

Экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя допустил раскол в Евросоюзе из-за визового вопроса.

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