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В США задержали мужчину, который угрожал убить агентов ФБР после обысков у Трампа

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Полиция арестовала и предъявила обвинения мужчине, публиковавшему угрозы убийства в адрес агентов Федерального бюро расследований (ФБР) после прошедших обысков в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Задержанным мужчиной оказался 46-летний выходец из штата Пенсильвания.

В одной из опубликованных угроз мужчина назвал своей единственной целью «перебить как можно больше федералов прежде, чем погибнуть самому».

Информации о том, какое наказание грозит задержанному, не приводится.

Ранее издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.

Трамп потребовал вернуть изъятые агентами ФБР документы.

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