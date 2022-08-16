В США задержали мужчину, который угрожал убить агентов ФБР после обысков у Трампа
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Задержанным мужчиной оказался 46-летний выходец из штата Пенсильвания.
В одной из опубликованных угроз мужчина назвал своей единственной целью «перебить как можно больше федералов прежде, чем погибнуть самому».
Информации о том, какое наказание грозит задержанному, не приводится.
Ранее издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.
Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.
Трамп потребовал вернуть изъятые агентами ФБР документы.