NYP: Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР в ходе обыска документы

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований (ФБР) во время обыска его поместья в Мар-а-Лаго.

По словам бывшего американского лидера, агенты забрали материалы, содержащие адвокатскую тайну, а также документы, защищённые привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию. — RT).

«Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!», — цитирует Трампа газета New York Post.

Ранее издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.