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Исследователи Nature Food: необходима глобальная кооперация для недопущения ядерной войны

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Учёные Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси призвали к глобальной кооперации для недопущения ядерной войны.

Об этом говорится в опубликованном исследовании аналитиков.

По данным исследователей, в случае ядерной войны в атмосферу будет выброшено более 165 млн т сажи.

«В случае ядерной войны бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объёмов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию», — говорится в отчёте.

Аналитики предупредили, что эти загрязнения затронут систему пищевого производства на суше и в океанах.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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