Обозреватель Spiegel Блом выступил за запуск «Северного потока — 2»

Немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток — 2».

По его мнению, целью страны является полный отказ от российского газа.

«Германия не приблизится к её выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока — 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья! Но это не так», — написал он в статье для Der Spiegel.

Обозреватель выразил уверенность, что запуск второго канала приведёт к снижению социального давления среди немецких граждан, а также исключит зависимость немецкой энергетики от одного трубопровода.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число компаний, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.