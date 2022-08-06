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Compact: жители ФРГ могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за роста цен на газ

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Жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.

Об этом пишет Compact.

В материале предстоящие трудности жителей Германии объясняются тем, что компания RheinEnergie намерена повысить цены на голубое топливо более чем на 100%. 

Отмечается, что компания хочет поставлять газ за 18,3 цента, в то время как до сих пор цена составляла 7,87 цента.

В статье говорится, что, учитывая пересчёт на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч, это означает повышение расходов немцев до €2002, в то время как сейчас они составляют €960.

Ранее в беседе с ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что цена на газ в Германии в будущем может превысить отметку в $2,4 тыс. за кубометр.

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