Compact: жители ФРГ могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за роста цен на газ
Об этом пишет Compact.
В материале предстоящие трудности жителей Германии объясняются тем, что компания RheinEnergie намерена повысить цены на голубое топливо более чем на 100%.
Отмечается, что компания хочет поставлять газ за 18,3 цента, в то время как до сих пор цена составляла 7,87 цента.
В статье говорится, что, учитывая пересчёт на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч, это означает повышение расходов немцев до €2002, в то время как сейчас они составляют €960.
Ранее в беседе с ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что цена на газ в Германии в будущем может превысить отметку в $2,4 тыс. за кубометр.