В СКЦ согласовали выход пяти судов с продовольствием из украинских портов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил 16 августа выход пяти судов с продовольствием из украинских портов.

«Совместный координационный центр разрешил 16 августа выход судна Propus из Черноморска с грузом 9111 т пшеницы в Констанцу в Румынии», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что судно Osprey S направится из Черноморска с грузом 11,5 тыс. т кукурузы в Искендерун в Турции, а Ramus выйдет с грузом 6161 т пшеницы в Карасу в Турции.

Также согласованы выход судов Brave Commander и Bonita из порта Южный.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.