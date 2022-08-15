В СКЦ согласовали выход пяти судов с продовольствием из украинских портов
«Совместный координационный центр разрешил 16 августа выход судна Propus из Черноморска с грузом 9111 т пшеницы в Констанцу в Румынии», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что судно Osprey S направится из Черноморска с грузом 11,5 тыс. т кукурузы в Искендерун в Турции, а Ramus выйдет с грузом 6161 т пшеницы в Карасу в Турции.
Также согласованы выход судов Brave Commander и Bonita из порта Южный.
Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.