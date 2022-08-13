военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

СКЦ разрешил выход из Одесской области двух кораблей с продовольствием

Короткая ссылка
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из порта Черноморск в Одесской области двух кораблей с продовольствием в Турцию в соответствии с продуктовой сделкой.

«СКЦ... разрешил движение двух судов, выходящих с Украины, на борту которых находится в общей сложности 14 914 т зерна, через морской гуманитарный коридор», — приводит РИА Новости сообщение ООН.

Выход одобрили на 13 августа. На борту MV THOE будет 2914 т семян подсолнечника, корабль направится в Текирдаг.

Судно MV FULMAR S будет осуществлять перевозку 12 тыс. т кукурузы и направится в турецкий Искендерун.

12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить