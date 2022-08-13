СКЦ разрешил выход из Одесской области двух кораблей с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из порта Черноморск в Одесской области двух кораблей с продовольствием в Турцию в соответствии с продуктовой сделкой.

«СКЦ... разрешил движение двух судов, выходящих с Украины, на борту которых находится в общей сложности 14 914 т зерна, через морской гуманитарный коридор», — приводит РИА Новости сообщение ООН.

Выход одобрили на 13 августа. На борту MV THOE будет 2914 т семян подсолнечника, корабль направится в Текирдаг.

Судно MV FULMAR S будет осуществлять перевозку 12 тыс. т кукурузы и направится в турецкий Искендерун.

12 августа СКЦ в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей, перевозящих в общей сложности 63 200 т зерна.

Ранее временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.