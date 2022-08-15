Захарова: власти США не должны вмешиваться ни в одно расследование суверенных государств

Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно расследование суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря американского лидера Карин Жан-Пьер о том, что Белый дом не вмешивается в расследование дела об обнаружении у экс-президента США Дональда Трампа секретных документов.

«Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешиваются в расследования американские», — написала Захарова в Telegram.

Ранее издание Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.

Трамп потребовал вернуть изъятые агентами ФБР документы.