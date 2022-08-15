Посол России Жирнов заявил о необходимости сотрудничества с талибами

Необходимо сотрудничать с талибами* по вопросам, отвечающим национальным интересам России. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Талибы, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — заявил Жирнов.

Он рассказал, что 15 августа в Москве начнутся переговоры делегации Минпромторга Афганистана с российскими партнёрами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова помочь Афганистану поставками зерна, если это будет необходимо.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан»* в Афганистане существует.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также допустил исключение «Талибана» из санкционного списка Совета Безопасности ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважении прав человека.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.