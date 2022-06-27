Ушаков допустил исключение «Талибана» из санкционного списка Совбеза ООН

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков допустил исключение «Талибана»* из санкционного списка Совета Безопасности ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважении прав человека.

«Очень важно, что мы побуждаем новые афганские власти к формированию политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать действия по противодействию террористической угрозе, конечно, большое внимание уделяем обеспечению прав человеческих. Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться такая ситуация, которая приведёт к исключению движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН, то есть это будет основой для официального признания нового правительства в Афганистане», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он рассказал, что российская сторона поддерживает контакты с руководством движения талибов, которые являются доминирующей политической силой в Афганистане в настоящий момент.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что перспектива признания Россией правительства движения «Талибан»* в Афганистане существует.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.