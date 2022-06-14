В МИД России прокомментировали возможность признания правительства талибов

Перспектива признания Россией правительства движения «Талибан»* в Афганистане существует, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел», — приводит ТАСС слова Кабулова в эфире Первого канала.

По его словам, первым шагом в данном направлении должна стать этнополитическая инклюзивная власть.

«Мы оглядываться на Соединённые Штаты и других не будем», — добавил дипломат.

Также Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если понадобится.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.