В МИД России прокомментировали возможность признания правительства талибов
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«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел», — приводит ТАСС слова Кабулова в эфире Первого канала.
По его словам, первым шагом в данном направлении должна стать этнополитическая инклюзивная власть.
«Мы оглядываться на Соединённые Штаты и других не будем», — добавил дипломат.
Также Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если понадобится.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.