В МИД России прокомментировали возможность признания правительства талибов

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Перспектива признания Россией правительства движения «Талибан»* в Афганистане существует, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В МИД России прокомментировали возможность признания правительства талибов
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«Перспективы такие однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел», — приводит ТАСС слова Кабулова в эфире Первого канала.

По его словам, первым шагом в данном направлении должна стать этнополитическая инклюзивная власть.

«Мы оглядываться на Соединённые Штаты и других не будем», — добавил дипломат.

Также Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если понадобится.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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