Небензя заявил о готовности России помочь Афганистану поставками зерна
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В случае необходимости будем готовы оказать помощь Афганистану поставками зерна», — сказал Небензя.
По его словам, вызывает глубокое сожаление тот факт, что незаконные антироссийские санкции нарушают сотрудничество России в том числе с гуманитарными организациями, «разрушая логистические и финансовые цепочки».
Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.
23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.