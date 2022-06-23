Небензя заявил о готовности России помочь Афганистану поставками зерна

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова помочь Афганистану поставками зерна, если это будет необходимо.
Небензя заявил о готовности России помочь Афганистану поставками зерна
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае необходимости будем готовы оказать помощь Афганистану поставками зерна», — сказал Небензя.

По его словам, вызывает глубокое сожаление тот факт, что незаконные антироссийские санкции нарушают сотрудничество России в том числе с гуманитарными организациями, «разрушая логистические и финансовые цепочки».

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить