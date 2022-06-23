Небензя заявил о готовности России помочь Афганистану поставками зерна

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова помочь Афганистану поставками зерна, если это будет необходимо.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае необходимости будем готовы оказать помощь Афганистану поставками зерна», — сказал Небензя.

По его словам, вызывает глубокое сожаление тот факт, что незаконные антироссийские санкции нарушают сотрудничество России в том числе с гуманитарными организациями, «разрушая логистические и финансовые цепочки».

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.