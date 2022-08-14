Захарова заявила, что доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ не устраивает Запад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад Amnesty International о нарушениях украинскими военными международных правовых норм и военного права не устраивает западные страны.

Ранее агентство DPA со ссылкой на заявление правозащитной организации информировало, что доклад Amnesty International о нарушениях международных правовых норм и военного права проверят «независимые эксперты».

«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, не стреляет», — написала она в своём Telegram-канале.

По мнению Захаровой, такой подход является антинаучным.

Однако именно он, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, является демонстрацией «диктатуры» в западных странах.

В докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Генсек правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях украинских войск против мирных граждан.